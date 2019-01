Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

– Eg trur eg spyr!

– Jasså, drakk du for mykje i går? spør en barndomsvenn på besøk.

– Ikkje ei dråpe. Men eg maktar ikkje floskelfesten til politikarane, sier Ingvald, en oppdiktet arbeidskar fra Vestlandet.

De sitter i hver sin godstol. Foran dem står en farge-TV fra 80-tallet. Den er ikke så stor, den står et stykke unna, og sambygdingene ser ikke spesielt godt. Men med høreapparatene på maks og TV-lyden skrudd opp så arvesølvet i fremskapet klirrer, får de med seg hvert ord.

«Jeg er glad for å stå her og presentere en utvidet regjering», sier statsministeren.

– Har dei lagt seg ut der nede i kanapéland?

– Regjeringa veks i alle fall raskare enn ein inkassorekning. No er dei folk nok til å stille to fotballag. Det har vi aldri klart her i bygda, sier Ingvald.

– Sant nok. Men då kan dei i alle fall klare å krysse av på ein av lovnadane sine: å skaffe fleire arbeidsplassar, sier sambygdingen og senker en kritthvit sukkerbit halvveis ned i kaffekoppen på settebordet mellom de to.

Sukkerbiten farges brun av kaffen før den forsvinner inn i gapet.

Dag-Inge kommer

«Dette er den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. Det blir bra for beslutningskraften», sier statsministeren.

– Ho ser letta ut, bergensfrua.

– Ja, klart det: No kan dei verte samde på kammerset og berre dundre lover og dekret i hovudet på folk utan at Stortinget kan seie ein skit, sier Ingvald.

«Dag-Inge kommer inn i regjeringen med en av de beste bakgrunnene man kan ha, nemlig å styre Bergen», fortsetter statsministeren på klingende bergensk idet hun, til humring fra de fremmøtte, presenterer den nye KrF-statsråden Dag-Inge Ulstein.

– Dei har stor humor der nede i Oslo, far!

– Ja, no var det rett før eg lo meg i hjel. Ho gløymde visst å fortelje at i haust var det å regjere med Frp det siste guten ville i heile verda. Og no er han utviklingsminister. Bravo! sier Ingvald.

– Innviklingsminister hadde passa betre.

– Nei, den posten har Ropstad’n. Han er barne- og familieminister, men får ikkje ta i likestillings- og diskrimineringssaker.

– Det verkar diskriminerande.

Mørkemann

– Han er visst ein mørkemann, sier Ingvald.

– Mørkemann, du. Er ikkje alle mannfolk i KrF mørkemenn?

– Nei, ikkje Knut Arild. Men han er jo ute.

– Og nokon baryton har han aldri vore.

På TV-en har finansministren fått ordet: «Vi gleder oss til å gjennomføre våre politiske løsninger til beste for folk flest.»

– Folk flest, det er vel oss, det? sier sambygdingen og kikker mot Ingvald.

«Vi har styrt Landbruksdepartementet siden 2013, og det har ført til en eventyrlig inntektsutvikling for den norske bonden», sier finansministeren.

Ingvald kaster et blikk mot åkerlappen på andre siden av vinduet.

– Folk flest bur i alle fall ikkje her.