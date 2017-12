Det er flott å se dere. Vi er ikke så rent lite stolte og glade over at vi har klart å samle så mange ressurspersoner med ulike typer spisskompetanse her på Kavringnuten Spa.

Tanken vår med disse dagene er rett og slett å kaste litt uforpliktende ball og adressere noen utfordringer knyttet til kommunikasjonen og samhandlingen mellom de nasjonale, regionale, interkommunale, foretaksstyrte og private kompetansesentrene på feltene psykiatri, somatikk, rus, utdanning, forskning, næring, integrering, kultur, digitalisering, samiske forhold, pelsdyr, inkubator, kommunikasjon, ledelse og HR.