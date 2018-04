– Både i Sverige og Danmark snakker man om gettoer og parallellsamfunn. Vi har en annen situasjon i Norge. Det skyldes blant annet at vi har satset på områdeløft for å utvikle gode lokalmiljø. Dessuten har vi en sterkere eierlinje ved at mange innvandrere også eier sin egen bolig, sier Sanner.

Sanner sier at de nordiske landene kan lære av hverandre, og han ønsker, som danskene, at nyankomne flyktninger lærer norsk raskere, at flere kommer i arbeid og at flere barn går i barnehage.