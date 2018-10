Stemningen var ikke optimal. Jeg må kunne si såpass. I fem dager hadde jeg vært på reise. Allerede i yttergangen skjønte jeg at mannen min ikke hadde hatt det helt lett som administrerende direktør hjemme.

Ungenes søppel-sorteringseksperiment lå utover gulvet. Minstejenta hadde dratt ut hvert klesplagg fra skapet sitt. Storebror spilte Uno over to etasjer. Og mannen min – han hadde kollapset på sofaen. Min bærebjelke. Selve grunnfjellet som gjør at jeg kan turnere landet rundt med vinbok og vinkurs og Gud vet hva.