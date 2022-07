A-magasinet Lisbeth Røyneland Gode dager, vonde dager

Hvis noen hadde fortalt Lisbeth Røyneland at datteren hennes skulle bli skutt og drept, hadde hun tenkt: «Da dør jeg også.» Men så begynte hun forsiktig å leve igjen.

15. juli 2022 22:41 Sist oppdatert 50 minutter siden

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen. Meld meg på

Hun hadde ikke så mange valg. Ett av dem var å forsøke å leve videre. Men Lisbeth Røyneland lever videre med vissheten om at hennes yngste datter, Synne, ble henrettet med tre dødelige skudd i hodet med to forskjellige våpen av norgeshistoriens verste massemorder.

Hun ble funnet mellom to andre døde ved «Stoltenberget», et berg på Utøya. Datteren likte ikke trange rom, og moren tror det var derfor hun forsøkte å gjemme seg utendørs på Utøya. Så selv for en som lever videre, og som kan le, føle glede og letthet, kan vekten av enkelte dager føles som å ha gjennomvåt ull på kroppen.

Denne junidagen pøser det ned fra en mørk himmel full av torden og lyn. Sånt vær var det den dagen datteren ble drept, det er en type vær som gir Lisbeth Røyneland «trykk i hodet». Dessuten er det bare to dager siden hun sto opp til nyhetsmeldingene om terrorangrepet i Oslo sentrum. I tillegg lir det mot 11-årsmarkeringen for 22. juli. For mange etterlatte føles det vanskelig å nyte sommeren før dagen har passert. Så det er mange påminnere der ute nå.