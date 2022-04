A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Bror mot bror De to guttene krangler og slåss om alt. Nå tør ikke foreldrene å la dem være alene.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

31. mars 2022 23:54 Sist oppdatert nå nettopp

Hva gjør man når søskenkrangling har tatt over hjemmet fullstendig?

To fedre ser spørrende på meg. Sønnene deres er i ferd med å slite dem fullstendig ut. Hver for seg oppfører de seg som engler. Men sammen er de nærmest giftige – både for hverandre og for familien sin.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn