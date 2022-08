A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Psykisk tenåringshelse Mot slutten av ferien så Tina opp fra telefonen og sa at hun har «dårlig psykisk helse». Hun har funnet ut at hun passer Tiktok-beskrivelsene av angst og depresjon.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

9. aug. 2022 13:55 Sist oppdatert 23 minutter siden

Igjen sitter to mødre som store spørsmålstegn. Hva er det som skjer? Og hva er egentlig «dårlig psykisk helse»?

Jeg skjønner jo at de spør. For psykisk helse er blitt et begrep som favner så vidt at det er vanskelig å forstå hva det inneholder. Psykisk uhelse, psykiske problemer, dårlig psykiske helse, psykiatri. I media brukes ordene som om alle skulle forstå hva det er, og som om alt er det samme. Og de kommer opp i dramatiske saker, som når noen har truet med kniv eller skutt noen.