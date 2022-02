Presidenten ble myrdet. Et jordskjelv ødela den sørvestlige delen av landet. Kriminelle gjenger styrer samfunnet, og kidnapping er dagligdags. Men verdenssamfunnet er trett av å hjelpe Haiti. A-magasinet Jordskjelv Tusener av mennesker på Haiti sover fortsatt under stjernene

Lyspunktene er få for titusener av hjemløse på øya.

10. feb. 2022 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

I Les Cayes, Haitis tredje største by, står et ensomt klosett og lyser i måneskinnet. Under det står deler av en grunnmur igjen som en pidestall. Det ser ut som et moderne kunstverk, en installasjon som ingen helt forstår. Men det er restene av den 43 år gamle trebarnsmoren Mirlene Moïses hjem.

Toalettet er det eneste fra boligen som ser ut til å være intakt. Veggene er skadet og delvis erstattet av rustne bølgeblikkplater som er falt ned fra taket. I stedet har familien spent en plastpresenning over restene av bygningen. Møblene er ødelagt, så familien sover rett på gulvet. Men presenningen hjelper ikke mot regnet når det blåser.

– Gulvet blir vått, så vi må sitte og sove. De første ukene etter jordskjelvet sov vi under stjernene, fordi vi fryktet etterskjelv. Iblant går jeg fremdeles ut og legger meg under åpen himmel, forteller Moïse.