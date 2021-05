Hun mistenker at kjæresten har ADHD

Han er rotete, ustrukturert og kommer for sent til avtaler. Hun vil gjerne være sammen med ham, men blir utslitt av surret og det ustabile humøret.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Jeg er veldig glad i samboeren min, og jeg vil virkelig at vi skal få til å leve sammen. Men det er utfordrende. Han er både snill og grei og kan overøse meg med kjærlighet, men han kan også være uoppmerksom og fjern.

Han kan for eksempel helt glemme avtaler vi har inngått, eller komme altfor sent til kinoforestillinger eller middagsavtaler og lignende. En gang glemte han bursdagen min. Jeg måtte minne ham på det et godt stykke utpå dagen. Da ble han kjempelei seg og fortvilet.

Han vet hvor viktig sånne ting er for meg. Så det er ikke det at han ikke bryr seg, tvert imot. Han er bare så inne i sine egne ting, at alt annet forsvinner.

Han er også rotete og ustrukturert. Jeg opplever nesten daglig at han har forlagt nøklene eller mobilen sin, eller noe annet. Dette medfører mye stress når han skal av gårde. Han bruker masse tid på å finne et eller annet som han må ha med seg, men som han ikke husker hvor han har lagt. Det er for øvrig en av grunnene til at han så ofte kommer for sent til avtaler.

