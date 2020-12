A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Hun var 15 år da hun ble utsatt for et overgrep. Det har gjort sexlivet med mannen utfordrende. Hun var 15 år da det hendte. Opplevelsen har satt dypere spor enn hun trodde.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

10 minutter siden

Vi møter et par som har funnet kjærligheten i voksen alder og fått to barn i rask rekkefølge. De er fortsatt nyforelsket og lykkelige over å ha fått det familielivet de har ønsket seg. Likevel skjer det igjen og igjen: Mor blir så bråsint at hun skremmer mannen hun elsker. Hvor kommer det fra, dette voldsomme raseriet?

Hedvig: Takk for sist! Hva tenkte dere da dere kom ut etter forrige time?