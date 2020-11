Gruer du deg til at sjefen skal på kurs og komme hjem med nye ledelsesmetoder? Du er ikke alene.

I Telenor går de nå for Tight, Loose, Tight. Aner du hvilken metode dine sjefer er kurset i?

Hilde Lundgaard Journalist

Eline Van Dam Illustratør

9 minutter siden

– We are calling it Tight, Loose, Tight.

Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, sitter i lyseblå skjorte på hjemmekontoret. Han snakker begeistret til 660 av topplederne sine i ni land i et lukket videomøte.