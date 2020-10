A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Lærerne trodde 16-åringen hadde ADHD. Familieterapeuten ser noe annet. Han behandler ikke folk rundt seg så pent som han burde. Hva kan foreldrene gjøre?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

10 minutter siden

Det er et fortvilet par jeg møter denne uken. De har en smart, sterk og morsom 16-åring. Men de opplever at han har lett for å havne i konflikter med andre. Venner unngår ham, lærerne forstår ham ikke.

Nå ser foreldrene at han er i ferd med å bli både ensom og følelseskald.