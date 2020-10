Frode Thuen: Hvorfor får jeg aldri nære venner?

Han har en stor omgangskrets, men savner et nært vennskap.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Jeg er en mann i førtiårene, med kone og tre flotte barn. Jeg har kjent på denne følelsen av ensomhet i flere år nå, men ikke riktig visst hvordan jeg skal ta tak.

Min kone synes det er synd at jeg føler det på denne måten, og hun er støttende i å hjelpe meg til å finne ut hvordan jeg skal gå frem. Vi har blant annet snakket litt rundt det å gå til psykolog for å undersøke om det ligger noe bak ensomheten. Og om hvorfor det virker som en umulighet for meg å skaffe meg nære venner.

Jeg hadde en god barndom, men jeg hadde ikke mange venner. Jeg var ikke en del av de «vanlige» fritidsaktivitetene. Da jeg startet på ungdomsskolen, begynte jeg imidlertid med fotball og var aktiv i fritidsklubben. I denne tiden hadde jeg mange venner og venninner. Men når jeg ser tilbake, var de aldri veldig nære. Jeg bor for øvrig ikke der jeg vokste opp, uten at jeg tror det ville gjort ting annerledes. Jeg har «vokst ifra» de jeg vokste opp med.

Fremstår som en med stor omgangskrets

Jeg har jobbet med mye forskjellig og hatt mange gode kolleger og studievenner. Og jeg er en sosial person. Så for dem som ikke kjenner meg, vil jeg nok fremstå som en person med stor omgangskrets. Like fullt har jeg ingen nære venner. Jeg har aldri vært veldig selvsikker, har manglet selvtilliten til bare å være meg selv.

Det at jeg ikke har en «ventil» utenfor ekteskapet, skaper også utfordringer. Jeg har ingen andre å dele tanker og følelser med når noe er vanskelig hjemme.

Jeg har lest alle tipsene der ute om hvordan jeg skal skaffe meg venner. Jeg er aktiv med barna på deres forskjellige aktiviteter. Jeg er også aktiv på skolen, uten at det har resultert i noen nye bekjentskaper. En periode hadde jeg noe på gang, men da datteren min sluttet på den aktuelle aktiviteten, falt det naturlige møtepunktet bort. Dermed ble også kontakten borte.

Jeg lurer på hvordan jeg skal komme meg ut av dette. Bør jeg snakke med en psykolog for å finne ut om det ligger noe bak, noe som gjør at jeg ikke klarer å knytte meg til andre? Håper du har mulighet til å gi meg noen svar.

Psykologen svarer:

Frode Thuen Professor i psykologi

De aller fleste har nok følt seg ensomme i kortere eller lengre perioder av livet. Du beskriver en mer kronisk tilstand av ensomhet. Og jo mer stabil og gjennomgripende denne tilstanden er, desto vanskeligere er det å snakke om den. Fordi man opplever ensomheten som skamfull.

Fraværet av fortrolige venner og barrierene mot å åpne seg blir dermed både en årsak til og en konsekvens av at man føler seg ensom.

Du har riktignok din kone som du kan dele dine utfordringer med. Det vil jeg tro er en viktig ressurs for deg. Du skriver også at du er sosial, og at du fremstår som en person med stor omgangskrets. Men kanskje kjenner du deg likevel igjen i at det er vanskelig å være åpen om ensomheten. Og kanskje er det også noe av grunnen til at «det virker som en umulighet» for deg å skaffe deg nære venner?

Vær mer åpen og vis at du sårbar

Ikke slik å forstå at du nødvendigvis må være åpen om din ensomhet. Men det kan noen ganger gjøre en forskjell, for mange er ensomme. Dersom du våger å stå frem, vil det kunne inspirere andre du møter til å gjøre det sammen. Og noen ganger kan det vokse frem nære vennskap på bakgrunn av felles vonde erfaringer.

Det viktigste er likevel å tørre å være åpen og sårbar mer generelt. At du klarer å by på deg selv, som man gjerne sier, og ikke unnviker alt som er personlig og privat. Du skriver at du aldri har «vært veldig selvsikker, og har manglet selvtilliten til bare å være meg selv». Og kanskje ligger noe av problemet her.

Det er nemlig ikke så lett å utvikle nære og fortrolige vennskap, hvis du ikke engang er venn med deg selv. Med det mener jeg at du ikke våger å stå frem som den du er, med dine styrker og svakheter. For da vil du fort kunne bli oppfattet som litt overfladisk. Eller utydelig og reservert, eventuelt tilgjort. Kanskje litt urolig og ubekvem. Det vil uansett kunne skape avstand til andre, hvilket er det motsatte av det som trengs for å utvikle nære vennskap.

Holder du alle på avstand?

En viss spenning og uro kan nok de fleste føle på i møte med nye mennesker, og de færreste er veldig selvsikre i sosiale sammenhenger med folk de ikke kjenner så godt. Så det er ikke sikkert at du egentlig er så mye dårligere stilt enn andre når det gjelder selvtillit og sosiale evner.

Men du må også vise at du er nysgjerrig på og engasjert i livene til de du omgås.

Kanskje handler det mer om at du ikke klarer å romme den usikkerheten og sårbarheten som det er naturlig å kjenne på i mange sosiale sammenhenger, for eksempel hvis du vil invitere en litt perifer bekjent på en kopp kaffe eller en øl. Eller på andre måter ta initiativ til situasjoner hvor det kan oppstå vennskap. Kanskje har du alltid prøvd å unngå dem, og kanskje har du lært deg å holde alle på en armlengdes avstand for å unngå å bli såret fordi ingen heller ikke tar slike initiativ overfor deg. Kanskje har dette med tiden blitt en del av din identitet? I så fall er det ikke så rart at det føles veldig uoverkommelig å bryte ut av ensomheten.

Våg å ta initiativ

Men det er mulig – hvis du klarer å by på deg selv i møte med potensielle venner og våger å ta sosiale initiativ. Men du må også vise at du er nysgjerrig på og engasjert i livene til de du omgås. Jeg vet ikke om det siste stemmer med deg, men ensomhet kan noen ganger også ha sammenheng med manglende interesse og empati for andre.

Det er ikke så rart, for tilbøyeligheten til å fokusere på seg selv kan være en måte å takle ensomheten på. En gang i livet var det kanskje en dyd av nødvendighet å hegne om sitt eget for å tåle avvisning og utenforskap. Men over tid kan det ha blitt en tilnærming som virker mot sin hensikt, ved at man opprettholder en uønsket avstand til andre mennesker.

Årsakene til ensomhet er som regel sammensatte og komplekse, men jeg vil anta at noe av svaret på din ensomhet kan ligge i slike mønstre. En psykolog kan forhåpentlig hjelpe deg til bedre å forstå hvorfor du er blitt så ensom. Og forhåpentlig også hjelpe deg til å endre disse mønstrene. Det er i alle fall vel verdt å prøve.

