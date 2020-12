A-magasinet Notert Pandemiens alfabet, et leksikon om lyspunkt og lidelse

Dette er pandemiens alfabet.

Nå nettopp

A

A for alt som ikke ble som vi trodde. Annerledes, atypisk. For avmakt for en usynlig fare som tok fra oss millimeter for millimeter av normalitet. A for alvoret som steg opp da samfunnet stengte ned. A for avstand.

B

B for berøring. Brått ble håndtrykk uhøflig og klemmer en mangelvare. Brutale beslutninger ble tatt. B for båndet mellom barn og besteforeldre. B for bivirkninger. Bivirkninger av sykdym, bivirkninger av behandling, bivirkninger av tiltak. B for betaling, vi kjenner ennå ikke prisen.

C

C for corona før korona på norsk. For et ukjært barn med mange navn. C for Albert Camus’ bok Pesten, som viser menneskers beste og verste sider i en sykdomsbefengt by. C for Contagion, Hollywood-filmen som klarte å vise hvor tregt en pandemi går. C for covid-19.

D

D for dugnad. Det deilig norske ordet som maner til innsats og fellesskap. Koronadugnad, helsedugnad, vaskedugnad, artistdugnad. D for å droppe dugnaden og drepe dugnadsånden. D for demotiverende. D for delt.

Ingeborg Senneset har skrevet pandemiens alfabet, et leksikon om lyspunkt og lidelse.

E

E for epidemi, for eksperimentell behandling, for ettervirkninger. Men mest av alt er e for ensomhet.