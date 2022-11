A-magasinet Disney Hvorfor er voksne Disney-fans hatet på internett?

De er voksne, og de elsker Disney. Møt «Disney adults», en subkultur som internett elsker å hate.

I går 12:02

– Første gang det gikk opp for meg at Disneyland var mitt absolutte favorittsted i hele verden, var jeg ti år gammel. Den følelsen har aldri sluppet taket, forteller Shelly Grace Gonzales (54).

Hun og ektemannen Ed (49) drar til Disneyland minst et par ganger i måneden. Vi møter dem på Anaheim Convention Center i Sør-California, rett i nærheten av den berømte fornøyelsesparken. De to har tatt turen for å delta på D23 Expo, verdens største kongress for Disney-entusiaster.