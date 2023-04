A-magasinet Aktiv Ekspedisjon overlevelse

Silje Løkeng (42) har kjempet seg gjennom brystkreft og destruktive tanker. Nå skal hun og andre kreftoverlevere gå på ski over Grønland.

26.04.2023 10:53

Høsten 2019 går i svart for tobarnsmoren Silje Løkeng. Fasaden er strålende, men innsiden er et kaos. Hun har vært igjennom en krevende behandling mot brystkreft. Fjernet livmor og livmorhals og fått beskjed om at rekonstruksjon av brystet er umulig.

De fysiske smertene er uutholdelige. Hun er mentalt utkjørt. Når hun går forbi Kongsbergelva, tenker hun at evig hvile bare ligger et hopp unna.