A-magasinet Siste ord Niels Fredrik Dahl: Dette er VELDIG viktig Den gamle mannen på fotografiet er helt klart ikke meg. Eller?





30.03.2023 09:47

Han får øye på meg, der han kommer krumbøyd og veldig gammel over fotgjengerfeltet. Han begynner å grave i frakkelommen, kommer nærmere og nærmere, og til slutt rekker han meg en papirlapp mens han betrakter meg gjennom tykke brilleglass. Det er noe han vil si. This is MOST important, står det på lappen. Dette er VELDIG viktig.

Jeg synes det er som om han henvender seg til meg fra innsiden av et mysterium. Han vet noe jeg ikke vet, fordi han er gammel og har levd gjennom gode og onde dager i et par mannsaldre og enda litt til.