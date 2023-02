A-magasinet Godt brukt Karoline Andaur: – Dette var jo moten på 1990-tallet. Alt var stort. Karoline Andaur føler seg sjelden så chilensk som når hun skal ut på ski. Da hjelper det med litt rosa i sporet.

23.02.2023 10:43

Jeg husker veldig godt at jeg var med på å plukke ut anorakken selv. Det var julegaven da jeg var 14 år, så det var viktig at jeg likte den. Hva den kostet, husker jeg ikke. Mamma sier hun har fortrengt det. Men det var en investering, kjøpt fra sportsbutikken under kinoen i Haugesund. De hadde kvalitetsklær.

Etter å ha brukt anorakken i mange år ble jeg litt lei, men mamma tok vare på den. Så gjenoppdaget jeg den igjen noen år senere, og nå bruker jeg samme anorakk. Dette var jo moten på 1990-tallet, alt var veldig stort, akkurat som nå, så da passer den fortsatt. Jeg har også en strikkegenser fra OL på Lillehammer som fremdeles er litt for stor og som brukes hyppig.

