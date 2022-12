A-magasinet Nobels Fredspris Fredsprisvinneren skrev Nobel-talen i lyset fra et stearinlys. Krigen tok både strøm og internett.

– Folk i Ukraina har utviklet en evne til å leve og få ting til, sier fredsprisvinner Oleksandra Matvijchuk. Nå må det internasjonale samfunnet stille Putin for krigsrett, sier hun.

– Nobel-talen skrev jeg under levende lys hjemme. På toget under forretningsreiser, innimellom møter. Det er mye arbeid, men lite tid. Krig ødelegger all struktur.

Snart er det gått ti måneder siden Russland gikk til full krig i Ukraina. Siden er alt snudd opp ned i Oleksandra Matvijchuks (39) liv.