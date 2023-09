Vinskolen: Smaken av høst

Vi skal ikke bare gjøre det enkelt, da? Her er seks smaker som passer perfekt til høstens beste råvarer.

Publisert: 19.09.2023 20:47 Oppdatert: 21.09.2023 11:15

Innimellom kjennes det som om det daglige spørsmålet «men hva skal vi ha til middag» nærmest slår meg i trynet. Like overraskende hver gang. Men jeg har også perioder som denne, der jeg tyr til motsatsen. Sleper hjem nett som bugner av sellerirot og neper.

Bruker timer på kjøkkenet i stille meditasjon over en skjærefjel. Forbarmer meg over kjøttstykker som trenger timevis med koketid. Mens jeg står der over grytene, kan jeg tenke at mat er mitt kjærlighetsspråk. En gest til flokken min. Men jeg er sannelig ikke helt sikker. Kjærlighet til hvem? Kanskje disse periodene på kjøkkenet aller mest uttrykker en omsorg for meg selv, og ikke minst – råvarene.

Drikke til høstens råvarer

For nå bugner naturen. Og jeg vet denne trangen til å sanke, samle og auke treffer mange av leserne sterkt. Jeg føler meg nesten som et ekorn der jeg legger poser med bær i fryseren. Frode Thuen får ta seg av psykologiseringen. Jeg forholder meg til det praktiske.

Hva drikker du egentlig til høstens råvarer? Hva passer aller best til sopp, fårikål, gryteretter, spekeknoker, neper, røtter, purre og gulrot? La oss gå gjennom teorien først:

Sopp er den enkleste av høstens råvarer å forholde seg til. Smaken er jordlig og raus med noe som minner om skog. Det beste vi kan gjøre for soppen, er å unngå å overkjøre den. Velg en transparent rødvin som gir den hovedrollen. Bobler løfter den. Den rette hvitvinen kan legge seg vennlig rundt og utdype smaken fremfor å konkurrere. Blant ukens viner finner du flere som gjør akkurat det. Sånn! Da var den enkle biten over.

For neper, røtter og beter er langt mer krevende å forholde seg til. Også de bærer en slags jordlig smak. Men velger du feil vin til, kan du oppleve at råvaren ikke bare overkjøres: Det kan faktisk bli fullstendig kræsj i munnhulen. Krig på hjemmebane! Sånn kan vi ikke ha det. Så hvordan unngå akkurat det?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

Matvennlige bobler

Trofaste lesere har hørt meg si det før: Er du i tvil, skjenk bobler. Særlig musserende viner laget på samme metode som Champagne, er ofte syrlige og matvennlige. Mykt skum løfter, en slurk renser. Men så er det likevel sånn at det er noe veldig unorsk over å sprette en sjampis på en tirsdag. Luksusdrikke til fårikål? Det gjør litt vondt i viljen, gjør det ikke? Heldigvis finnes det et hav av musserende viner i ulike prisklasser. Jeg har valgt ut tyske bobler. De er langt mer demokratisk priset enn Champagne.

Hvitvin er din venn til høstens råvarer. Jeg har valgt ut to druer som begge kan karakteriseres som lagspillere. De vil ikke krangle om oppmerksomheten, men snarere samle måltidet og løfte råvarene frem.

Sist, men ikke minst – norske Villbrygg er tilbake med en alkoholfri smak de rett og slett har kalt Skog. Snus litt på den. Natur på flaske, kjenner du?