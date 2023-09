A-magasinet Matskolen Gjør som Eva – ta et eple

Nå er det bare å fråtse i de norske sortene. Både rå, kokt, stekt og tappet på flaske.

Publisert: 19.09.2023 21:23

Det er selvfølgelig ikke farlig å sette tennene i et Granny Smith, Golden Delicious eller et Pink lady. Men smaken har nok ikke vært det viktigste kriteriet for utviklingen av dem. Snarere et resultat av minste felles multiplum av en rekke kriterier, hvorav holdbarhet, håndterbarhet og utseende nok er de viktigste. Dessuten egner de seg dårlig i norsk klima. Noe veldig mange andre arter gjør.

Eplene som er i sesongen hos oss nå, har navn som av og til kan hinte om at smak er viktig – slik som aroma. Den ble krysset frem av sortene Ingrid Marie og Filippa i Sverige rett etter krigen. Discovery fikk navnet sitt fordi en engelsk fruktbonde plantet et frø av en Worcester Pearmain, men fikk noe helt annet.

Den sene sorten Ingrid Marie ble funnet av en lærer i en fynsk skolehage i 1910, og hun ga den navnet til datteren sin. Mortreet, som ble fredet i 1958, vaier fortsatt i den fynske fønvinden. Ingrid Marie er sjelden å treffe i butikken nå, men avleggeren Elstar møter man rett som det er. Rød Prins har røttene sine i Hardanger på 1860-tallet, på samme tid som Åkerø ble utviklet på en herregård i Sverige.

