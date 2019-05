Å være ørret kan være strevsomt. Det vil vi i hvert fall tro. Ikke at vi er sikre, men vi vil anta at en vinter under isen i et innlandsvann ikke er den mest behagelige formen for tilværelse et dyr kan havne i. Vi ville nå i hvert fall ha savnet solen.

Og når sollyset endelig kommer, når isen sakte brytes fra hverandre og smelter i åpne råker, og du svømmer skrubbsulten og klar for å vokse inn i sommeren – da kommer det en sånn som Stig Werner.