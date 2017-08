Når man ser og hører Støre, Solberg, Jensen og resten av gjengen avbryte, bable i munnen på, og til tider hånle av hverandre, kan man bli forledet til å tenke at det står liv på spill.

En virkelighetssjekk bekrefter at det er godt vann i springen, brød i brødboksen og ingen missiler på himmelen. Ungene har fortsatt gode lærere, svigermor får ennå pleie, og heldigvis har ikke naboene måttet flykte i løpet av natten. I skogen er det fortsatt mulig å bade i et av marka-vannene og deretter plukke gratis blåbær uten å være redd for miner.