Fallet

9. nov. 2022 12:10 Sist oppdatert i dag 14:33

18. september 2019 ventet Roza Pietrzak og døtrene på at telefonen skulle ringe. Ofte ville faren bare høre hva de gjorde hjemme i Polen. 17 år gamle Patrycja og 15 år gamle Gabriela satt i stuen og fortalte hvordan det gikk på skolen. Hva de hadde spist til middag. De tullet og spøkte. Roza fortalte om hagen. Huset de sparte til å bygge. Hvordan det gikk med bestemor.

To måneder tidligere hadde faren sendte dem bilder av seg selv på toppen av et stillas. Med telefonen viste han dem Holtekilen. Den lille fjordarmen i Bærum er et populært område for båtfolk og badegjester.

– Det var utrolig vakkert. Han lovet at han én gang skulle ta oss dit. At vi kanskje skulle flytte til Norge, forteller Patrycja.

Faren fortalte at det var veldig bratt der han sto, og sendte et bilde som viste hvor høyt det var.

Mariusz Pietrzak var ansatt som bygningsarbeider i Nord Tom Bygg, et firma som bygde og pusset opp boliger i østlandsområdet. Arbeidstilsynet hadde stanset byggeplassene deres flere ganger de siste årene, blant annet på grunn av farlige stillaser.

Stillasene 39-åringen jobbet på nå, var satt opp rundt en tre etasjers boligblokk fra 50-tallet. Der hadde han pusset, malt og murt i flere måneder.

Men denne kvelden ringte ikke telefonen hjemme i Pustkow.

Fem dager senere fikk Arbeidstilsynet et ulykkesvarsel:

Meldingen var fra Mariusz’ sjef, som varslet om fallet. «Ingen vet hvordan han har klart dette», skrev han. Indikerte han at familiefaren hadde ansvaret for sin egen dødsulykke?