Trodde du det å glemme var et problem? Forskere mener tvert om at hjernen er designet for å fjerne minner.





09.02.2023 11:07

Kanskje startet det da Oddbjørn By var for forfengelig til å bruke briller på barneskolen. I årevis satt han i klasserommet og kunne bare skimte det som ble skrevet på tavlen. Hørselen, derimot, var det ingenting i veien med.

– Jeg satt der og ble skikkelig god til å memorere det læreren sa. Allerede da lærte jeg metoder for å huske godt, sier By.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn