Psykolog Frode Thuen: Vennskap eller kjærlighet?

De er venner, men nå innrømmer hun at hun er interessert i noe mer. Skal hun si det til ham?

Frode Thuen

Åge Peterson

I går 11:35

Hei, jeg har lenge hatt lyst til å spørre deg om noe. De siste årene har kjent på økende følelser for min venn, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Vi har støttet hverandre i tykt og tynt i mange år og har beholdt vennskapet, selv når begge har vært i forhold eller datet på hver vår kant. De siste årene har vi dog hatt mindre kontakt, fordi vi har bodd på ulike steder med hver vår partner.

Vi er like på mange plan. Tyr heller til humor enn å være seriøse. Liker dårlig å vise sårbarhet. Vi har begge lite erfaring med å uttrykke kjærlighet i barndommen, er begge «hjelpere» og liker ikke å presse oss på andre.

Jeg har likevel hatt en følelse helt fra starten av, at han hadde mer følelser for meg enn bare rent vennskapelige, uten at det noen gang er blitt uttrykt direkte. Men jeg er selvsagt åpen for at det bare er innbilning eller ønsketenking fra min side. På et tidlig tidspunkt overbeviste jeg meg selv om at jeg ikke var romantisk interessert. Jeg er ellers den av oss som har vært mest i forhold med andre, og er mest sannsynlig den som har hatt høyest beskyttelsesmur rundt hjertet.

