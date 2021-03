A-magasinet Siste ord Gud, så mye jeg har tenkt på små problemer! Og gud, så store de virket. Jeg har fått en ny sjekkliste: Hva er et problem, og hvor stort det er.

25 minutter siden

På en skala fra 1 til 100 skal det mye til for at noe når toppen. Det er sykdommens skyld, selvsagt. Før et problem fortjener navnet, spør jeg: Er det farlig? Er det kritisk? Er det dødelig? Hvis ikke, vel, langt nede på skalaen.

Jeg tenker på den skalaen mens jeg hører på en fabelaktig episode av podkasten Elefanten. Arveproblemer! Før sin død har gamle mor omhyggelig fordelt alt av gjenstander på gården sin, hver kopp, hver broderte duk, slik at de tre barna ikke skal bli uvenner. Bortsett fra én ting. Et stort, flott skap.

Full krig. Så femten års isfront, ikke et julekort. På grunn av et skap. Da søsknene endelig overtales til å møtes igjen og stifte fred, er det ingen av dem som vil ha det.

Det er morsomt og tragisk og menneskelig. For sånn er det med problemer. De kan gå fra 1 til 100 og tilbake igjen. Jeg tenker på det nå fordi jeg har et nytt. Magen. Den er vond. Så kjempevond, ekstremt vond. Men når er den et problem? Bruke sjekklisten, spørre legen: Er det farlig? Er det kritisk?

