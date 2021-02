A-magasinet Siste ord Et sted må det gå en grense, for vi kan ikke likestille fakta og meninger Mattebøkene fra barneskolen var fylt med oppgaver, og helt bakerst var fasiten.

Kaveh Rashidi Lege og forfatter

Lars Fiske Illustratør

Den var ubestridelig, uten rom for uenighet eller diskusjon. Hvis mitt svar ikke stemte med fasiten, måtte jeg bla tilbake og skjønne hvor jeg hadde tenkt feil. Det fantes tross alt et tydelig skille mellom rett og galt, og min oppgave var å forstå hvorfor fasiten var riktig, ikke å sette spørsmålstegn ved den.

Mange år senere begynte jeg på legestudiet. Her lærte vi nye fakta hver eneste dag. Men så lærte vi også at ikke alle sannheter er endelige, og at fakta kan endre seg. For eksempel kan en behandling være riktig nå, men feil i fremtiden. Likevel bruker vi behandlingen, for det er den beste fasiten vi har, samtidig som vi prøver å forbedre oss.

Vaksinering og klimaendringer

Enda mer spennende var det å lære hvordan fasiten kan være ulik fra én person til neste. Mine fakta er ikke nødvendigvis dine fakta. For din virkelighet innehar en livshistorie, meninger, følelser, verdier, etikk og alt annet som gjør din fasit unik for deg.

Men hva hvis dine fakta strider mot grunnleggende naturvitenskap?

Kanskje du ikke mener at vaksiner er en effektiv og trygg måte å forebygge sykdom på. Skal man lytte til den meningen? Eller i samfunnet for øvrig, for eksempel hvis noen ikke tror at mennesker bidrar til klimaendringer, er det perspektivet nyttig?