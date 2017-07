Det finnes mange måter å feriere på. Noen liker å ligge helt stille, på et håndkle på et svaberg, på en solseng på en strand, på en sofa med en bok, i en hagestol under en parasoll.

Et mulig alternativ er å legge ut på en vandring som er lenger enn du noen gang før har gått, og slike muligheter er det overraskende mange av, både i Norge og i Europa for øvrig.