En varm vind pisker iltert på fjorden der Bastøferga går sin stødige gang. Ruskeværet er ingenting mot den stormen som er under oppseiling her inne, i et intimt, lite lydstudio på Jeløya i Moss.

I manuset til Keeperen og havet, som kommer i handelen denne uken, har en hjemmesnekret flåte stø kurs mot forliset. Det buldrer av kraftuttrykkene som følger i kjølvannet. Teksten er i ferd med å bli til lydbok, og Lena Lid, en av hovedpersonene fra debutboken Vaffelhjarte, er i trøbbel. Igjen.