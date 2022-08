A-magasinet Siste ord Kaveh Rashidi: Sofistikerte mennesker eller velkledde aper? En dag er det krigshandlinger, neste dag er det masseskyting.

I går 08:59

Nyhetene fyller oss alle med uro og usikkerhet. Jeg skremmes av at vi mennesker kan ha så mye hat i oss, og så lite empati, at vi føler det riktig å drepe hverandre. Er vi i det hele tatt bedre enn apene vi stammer fra?

Selvfølgelig har mengden drap og vold minket. Vi er tryggere nå enn før. Men er det på grunn av de sosiale reglene og rammene, eller blir mennesker faktisk født bedre nå enn for tusener av år siden? Spurt på en annen måte: Er vi bare menneskeaper satt inn i et system, som gjør at vi oppfører oss?