Ingvild Tennfjord: Fest på 1-2-3

For to år siden trodde jeg ikke vi kom til å trenge en grunnleggende guide til hvordan lage fest og god stemning. Men her er den.

8 minutter siden

Når mannen min lager mat, åpner han kokeboken og følger oppskriften til punkt og prikke. Jeg, derimot, lar meg inspirere. Snuser i grytene. Tilsetter ting på slump. «Er i prosessen», som han kaller det. Men akkurat i år tror jeg vi gjør klokest i å følge en plan.

Ditt gamle jeg hadde aldri trengt å bli minnet på hvordan man lager fest. Men nå tror jeg bekymrede pandemi-panner kanskje trenger litt drahjelp. Restriksjoner og meteren gjør mer enn å fortelle oss hvordan vi må agere. Tiltakene fører også til at man kommer ut av sosial trening. Bøygen blir for stor. Bare tanken på løssluppenhet kjennes fremmed. Det er her jeg kommer inn. Og sier: Jeg tror en fest er akkurat det vi trenger nå. Kanskje kan vi ikke invitere særlig mange. Kanskje blir det annerledes. Men jeg lover deg – vi kan skape en uforglemmelig kveld med det vi har likevel.

Inviter på kort varsel!

Vanligvis elsker jeg langtidsplanlegging. Men er det én ting pandemi har lært meg, så er det at planlegging er snarveien til skuffelser. Impulsivitet derimot! Nesten alle sitter hjemme uansett. Ta en telefon. Kan vi være ti? Har du kanskje et selskap med inntil tjue personer igjen i kvoten din? Gå i gang.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.