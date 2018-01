Kollegene liker å fortelle en historie om henne. Rett før jul i fjor, under bombingen av Aleppo, befant hun seg på et hotell med staben for å jobbe. Hele bygningen ristet. Vinduene på østsiden var knust. Elizabeth Hoff var «litt redd», men ikke nok til å legge vekk arbeidet hun satt med på PC-en.

Så kom et nytt smell, så kraftig at hun falt av stolen. Hoff børstet støvet av klærne, reiste seg og jobbet videre. I seks år har hun ledet WHOs hjelpearbeid gjennom krigsherjingene i Syria. Det er lenger enn noen annen internasjonal hjelpearbeider har holdt ut i landet.