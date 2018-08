Vet du hva som var pinlig? Å sitte på skolebenken som voksen og lære seg hvordan epler egentlig smaker. Du skjønner, nøkkelen til å forstå en vidunderlig verden av champagne er akkurat smaken av eple. (Og fransk bakverk, men det kan vi snakke om en annen gang.)

Det var pinlig fordi idet jeg gjenoppdaget most, knuste kjernehus, dusken og bitterhet i eplestilken, så var det som å ha et vagt minne om en gammel drøm. Jeg kunne jo dette en gang for lenge siden.