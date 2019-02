De fleste av oss har en naturopplevelse vi er glad i. Det kan være lyden av småfugler på vei til jobben. Det kan være den salte luften ved havet. Brummingen fra bier i blomstene om sommeren. Puddersnø under skiene om vinteren. Det kan være stedene og følelsene vi finner langt fra mennesker og bebyggelse, eller det vi har rett utenfor vinduet.

Fremdeles er det gode muligheter for å oppleve disse tingene i norsk natur. Men er det garantert at de varer for alltid?