I min barndom og oppvekst var desember først og fremst høysesong. Min mor driver fremdeles en musikk- og dramaskole i Bergen. Desember er fortsatt avslutninger og julekonserter på strak linje. Nissekjoler og havfruekostymer skal lages. Kulisser bæres.

Det var ikke rom for å bruke enormt lang tid på forberedelsene hjemme. Bare tenk på gartnerne. Høysesong der også, der de siste blomsteroppsatsene sendes ut lille julaften. Jeg har en gartnervenn som pleier å kollapse på sofaen like etter julemiddagen. Han har vært gjennom en maraton. Kan noen klandre ham for at han ikke rakk enda mer?