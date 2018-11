Når man kommer til veldig enkle klassikere i gastronomien, følger det alltid med en rekke halvreligiøse skoler som forteller deg hvordan de egentlig skal tilberedes. Den italienske omeletten frittata er ikke noe unntak. Grunnen er kanskje at en god frittata er himmelsk, men når den er kjedelig, er den drepende.

Poenget er at mange veier fører til et godt resultat, og det er ikke slik at den vanskeligste metoden alltid gir det beste resultatet. I motsetning til den franske versjonen, er denne omeletten åpen og lett brunet på begge sider. Her ligger også faren for ikke å oppnå et saftig og kremet indre, men en tørr fille. En frittata lages dessuten også alltid med fyll, og her finnes det flere veier å gå som kan sikre en saftig sorti.