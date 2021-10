A-magasinet Godt brukt Dronning med sebrastriper – Olav blir like begeistret hver gang han ser meg i dette antrekket, sier Sissel Berdal Haga Thon.

8 minutter siden

– Etter å ha studert jus og vært dommerfullmektig, fikk jeg jobb i Justisdepartementet i 1967. Der hadde de et årlig julebord. Jeg bestemte meg for å sy meg et lekkert antrekk jeg kunne bruke til den anledningen. Oslo hadde mange gode tekstilbutikker, og i én av dem fant jeg et sebrastripet, tykt bomullsstoff. Etter sying, prøving og feiling ble skjørtet klart. Det satt som et skudd! Sammen med en rysjet overdel, og med mors gamle sølvrev-cape fra 1950 over skuldrene, følte jeg meg som en dronning på juleballet.

Siden har jeg brukt antrekket minst fire-fem ganger årlig gjennom 54 år. Til større og mindre anledninger, banketter og prisutdelinger, i inn- og utland. Som for eksempel utdelingen av Olav Thon-stiftelsens priser i Universitetets aula i 2019, med påfølgende bankett på Hotell Bristol. Pelsen måtte tidligere plomberes med bly, for å vise at den var kjøpt i Norge

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn