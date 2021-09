A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden En taus protest Skilsmissen kom som et sjokk for 14-åringen. Nå nekter han å snakke med foreldrene.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

24. sep. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg treffer to foreldre som er bekymret for sin tenåring. Paret gikk fra hverandre for to år siden, og nå vil ikke gutten være med faren. Han er lukket, sint og ingen av foreldrene når frem til ham. På tross av et vanskelig brudd, søker foreldrene hjelp sammen. De har gjort et stort forsoningsarbeid seg imellom, men sønnen ser ikke ut til å være med på den nye familieordningen.

At en gutt på fjorten holder seg mest mulig på rommet, er ikke noe å bli overrasket over. I en periode er det som om tenåringer søker innover, ned i sengen, bort fra voksenverden. Men de pleier å komme ut for å få seg mat, ha en stund med prat og påfyll, selv om den stunden kan føles kort. Men foreldrene jeg møter, forteller om noe langt mørkere og bitrere. Casper nekter å snakke med dem, han er innbitt og taus. Han snakker fortsatt litt med sin yngre søster, men ellers er det som han er blitt stum.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn