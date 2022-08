A-magasinet Sommerfugl Den siste av sitt vingeslag

Se hvor du går! Én brå bevegelse kan være nådestøtet for en av Norges mest sjeldne sommerfugler: klippeblåvingen.

– Én dag var det en svart-hvit-fluesnapper her. Den stupte ned og ... Ja, plutselig hadde vi mistet 2 prosent av den samlede bestanden. Du sitter ikke igjen med en god følelse etter å ha sett noe sånt.

Nederst i Oslofjorden, i en ytterdel av Halden kommune, ligger et nokså hemmelig sted. En nærmere geografisk bestemmelse burde unngås. Hvorfor? Jo, blant steiner, et bilvrak og nyhugget skog befinner det seg noe sjeldent og ganske verdifullt. Så unikt er det, at folk fra inn- og utland fort kan finne på å sette det i et glassmonter med plaketten: «Klippeblåvingen. Sterkt utrydningstruet.»