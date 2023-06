A-magasinet Foreldrekoden Når livet rakner Leah (8) har sett noe hun ikke kan glemme. Og hun så det hjemme hos far.

29.06.2023 10:06

En skremmende hendelse i familien har gjort Leah redd. Hvordan snakke om psykisk helse på en måte som gir mening for et barn?

Foreldrene jeg henter på møterommet har spor av levd liv. Jeg kan se at årene ikke har fart bare pent med dem, men samtidig er det noe stolt over dem begge. De har ikke bodd sammen på mange år, Leah var bare to år da de gikk fra hverandre. Likevel har de tydeligvis klart å samarbeide godt om å være foreldre.