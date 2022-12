Vinskolen: Bobler til jul og nyttår

Her har du seks sikre kort for å vinne både festen og ribbemiddagen.

Ingvild Tennfjord Aftenpostens vinspaltist

I dag 10:19

Stoler du på meg? Jeg spør, for skal vi lykkes med å lage en super kombinasjon av mat og bobler, må vi ta noen grep som kan virke noe kontra-intuitivt for noen av dere. Som jeg har skrevet flere ganger de siste ukene: Norsk julemat kan være et mareritt å velge viner til. Det er særlig tilbehøret, som rotmos, rødkål, ertestuing og stuffing som skaper problemer. I møtet med snerpete rødvin kan vi få en skikkelig kræsj, med metallisk ettersmak, vin som fremstår surere enn den er, og kål som lukter enda mer kål.

Velger du bobler, hopper du bukk over hele problematikken. Musserende vin er den type alkoholholdig drikke som gir deg aller størst sjanse for å oppnå et harmonisk samspill mellom glass og tallerken.

Men – for det er et stort men her – det er noen viktige kjøreregler du må kunne:

