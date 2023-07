De fikk det verre etter parterapi

Terapeuten fokuserte på alt som var galt i forholdet og respekterte ikke parets ønske om å holde sammen.

Terapi kan være så mangt, og jeg lurer på om du kan reflektere litt rundt terapeutens rolle og maktposisjon.

Da kjæresten min og jeg for tolv år siden gikk i terapi, endte det med at hun fridde til meg. Det var helt fantastisk! Men da vi åtte år senere på nytt gikk i terapi, til en annen terapeut, opplevdes det som om terapeuten hadde andre planer for oss.

Vi hadde kommet til et punkt i ekteskapet, der nærheten hadde dalt. Hun savnet emosjonell tilknytning. Jeg savnet sex og bekreftende ord. Vi var begge hundre prosent innstilt på å finne ut av det. Vi ønsket å bli gamle sammen.

Terapeutens oppskrift på å finne sammen, var å ta avstand. På ubestemt tid. Hun fokuserte på alt som ikke fungerte i forholdet, og var særlig ute etter meg. Hun fortalte tidlig at hun hadde vært borti par som oss, og at vi potensielt kunne bli farlige for hverandre. Noen ganger lurte kona og jeg på om vi hadde hørt riktig.

Hovedbudskapet var at jeg måtte skjerpe meg, før kona i det hele tatt kunne begynne å jobbe med seg selv. Terapeuten la mye vekt på å overbevise meg om at fysisk nærhet og intimitet ikke var viktig. «Det er ingen som har dødd av ikke å ha sex», sa hun med hodet på skakke og et overbærende smil.

