Et sjeldent innblikk: Slik er Mette-Marit som lillesøster

Espen, Per og Kristin Høiby åpner opp om søsteren: - Mette ler godt av gamle historier og opplevelser som ikke egner seg på trykk.

Lørdag 19. august fyller kronprinsesse Mette-Marit 50 år. Her er hun fotografert i Sør-Varanger i juli. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 13:40 Oppdatert: 19.08.2023 09:38

Lørdag 19. august fyller kronprinsesse Mette-Marit 50 år. I den anledning gir hennes tre eldre søsken A-Magasinets lesere et sjeldent innblikk i hvordan attpåklatten er.

Espen, Per og Kristin Høiby vokste opp sammen med foreldrene Marit Tjessem og Sven O. Høiby i Kristiansand. To dager etter at eldstemann Espen fylte 14 år, ble Mette-Marit født.