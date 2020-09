A-magasinet Kunst Verdens største sædcelle vil ha plass ved Mjøsa. Slikt skaper debatt. Kunstneren Linda Bakke har utløst kulturdebatt i Stange. Hvor er det beste stedet å plassere en 11,5 meters sædcelle?

Nå nettopp

Linda Bakke (46) tenker stort. Kjempestort, gjerne størst i verden.

I sommer stoppet titusener av mennesker, flere enn noen gang før, for å se nærmere på storelgen som hun i 2015 fikk utplassert på en stille rasteplass ved riksvei 3 i Østerdalen.

Den sølvblanke og drøyt 10 meter høye elgen kjempet lenge med en elg i Canada om å være størst i verden. I fjor fikk den ros på Twitter av Tesla-gründeren Elon Musk. Sjelden har et kunstverk på indre Østlandet fått så mye internasjonal oppmerksomhet.

Nå pågår en intens debatt i Bakkes hjemkommune Stange sør for Hamar. Striden står om hvor man skal sette opp hennes nye og bemerkelsesverdige verk Seeding, en 11,5 meters sædcelle som også har slående likheter med en kornspire.

– Det er fare for at den havner bak et gjerde ved Uthuskrysset på E 6. Det vil jeg protestere mot, sier Bakke.

Hun vil heller ha den ved Atlungstad brenneri ved Mjøsa.

Eller midt på torget i Stange sentrum.