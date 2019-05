Norske Sandra Kolstad er de siste ti årene vært en stødig avsender av kjølig, kunstnerisk og fengende elektropop, ikke ulikt det landskapet svenske kolleger som Lykke Li og Robyn beveger seg i. Så langt har hun holdt seg mer på mørke og intime klubbscener enn på store konsertarenaer. Men, som vår anmelder Katrine Sviland skriver, «det er på høy tid at Sandra Kolstad får et større publikum». En, to, tre, med det fjerde albumet skal det skje!

I månedene før han døde laget ikke David Bowie bare et nytt album, bidro også til å skrive en musikal basert på romanen The man who fell to earth. Den har fått navnet Lazarus, og inneholder intet mindre enn 18 Bowielåter i ny drakt. «Lazarus er ikke vanlig teater, ikke vanlig musikal, ikke vanlig noe som helst», skrev vår anmelder Mona Levin, og trillet en sekser på terningen. Det samme har flere andre medier gjort, så dette har potensial til å bli året The Book of Mormon.