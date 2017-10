Neil deGrasse Tyson er en av USAs største formidlere av fakta og forskning. Er det nok til å gi skeptikere troen tilbake på vitenskap?

Hva skjedde med vitenskapen? Systemet vårt for å bygge opp kunnskap, som har gitt oss alt fra antibiotika til månelandinger og smarttelefoner, er for mange blitt en slags religion – et spørsmål om tro. Jeg tror ikke på evolusjonen. Jeg tror ikke på klimaendringene. Jeg tror ikke på vaksiner. Du trenger ikke lete lenge på internett for å finne «vitenskap» som støtter akkurat det du tror. Forumet til nettsiden The Flat Earth Society har mer enn 11.000 medlemmer.

Dersom den amerikanske presidenten og hans selektive bruk av fakta er et symptom på vitenskapens tilstand, så kan kuren være å finne hos mennesker som Neil deGrasse Tyson. I august skrev han til sine 9 millioner Twitter-følgere: