A-magasinet Matskolen Prøv «patacones» som snacks Nød lærer sulten mann å spise matbanan.

Nå nettopp

Det er flere ting jeg måtte lære meg å like, rett og slett fordi jeg var alt for sulten til å la være. Kokebananen, du vet den som ser ut som en banan, men som rett ut av skallet smaker litt som, ja nettopp skallet, var en råvare jeg virkelig ikke forsto poenget med.

På en reise i Guatemalas jungel, på filmopptak for en ideell organisasjon for en god del år siden, ble jeg frelst. Reisekameraten var en viking på 1,95 med tilsvarende appetitt, selv var jeg alltid sulten. Arbeidsdagene var lange og energikrevende.

Bytt ut poteter med bananer

Vi måtte opp før solen for å fange morgenlyset på film. Siden det var lite å bite i ute i buskaset, insisterte vi på en massiv frokost på overnattingsstedet. Og det fikk vi. Klokken 05:00 kom morgenmaten. Den besto av svarte bønner, stekt, saltet oksekjøtt, speilegg og stekte matbananer. I dette bassenget med proteiner, var bananen karbokilden. Etter kort tid ble denne stivelsesrike råvaren en venn.

Senere lærte jeg at matbananene er langt enklere å sprøsteke enn for eksempel poteter. Og de kan fylle mange av de samme rollene. De kan med hell kokes i gryter, den søtlige smaken kan kombineres med salte, så vel som søte ting. Og det har gått opp for meg hvordan denne råvaren er blitt sikringskost for flere hundre millioner mennesker verden over, fra det sydlige Stillehavet til Afrika og Latin-Amerika.