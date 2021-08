A-magasinet Aktiv Chris Hendriks mener at nordmenn burde få øynene opp for tenkara

Du trenger ikke mye kunnskap og dyrt utstyr for å drive med det. Japanske tenkarafiskere bruker én stang, ett snøre og én flue.

Sensommer. Dovne mygg og fluer summer mellom trærne. Bortsett fra én. Den lander nederst i en liten kulp i en sakteflytende bekk. Kort etter forsvinner den ned i elven. Det tynne snøret følger etter, strammer seg. I den andre enden av snøret bøyer en lang, slank fiskestang seg i en bue mens stillheten brytes av rop og gledeshyl. Det kunne vært fluefiske som foregikk, slik de fleste av oss kjenner det, men dette er noe helt annet.

For feinschmeckerne

Vi har forsøkt å lure fisk med fiskekroker som imiterer insekter og småkryp i 2000 år eller mer. Men det som én gang var et forholdsvis enkelt fiske, har i den vestlige verden utviklet seg til en egen vitenskap. Du må ha bortimot en doktorgrad i insektlære og utstyr i bøtter og spann for å henge med: Fluestenger spesialtilpasset fiskesnører inndelt i ymse vektklasser. Fluehjul i eksklusive materialer, nesten som smykker. Fiskefluer, som ikke bare skal imitere et vell av ulike insektarter, men til og med ulike livsstadier artene er på. Og det er bare starten.

