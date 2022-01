Ljanselva renner ut fra Nøklevann i Østmarka. Det er liv i elva også om vinteren. I urskogen er det mange fredelige rasteplasser å velge mellom. A-magasinet Aktiv På tur langs Ljanselva

Byelven sør i Oslo byr på både naturopplevelser og dramatisk historie.

Silje Rønneberg Hogstad Tekst og foto

13. jan. 2022 11:23 Sist oppdatert 8 minutter siden

Hvit desemberhimmel henger over Nøklevann i Østmarka. Svein Hogstad trekker glidelåsen på boblejakken opp over haken og sjekker at kameraet har batteri.

Faren min, en turglad bærumsmann, utforsker Oslos ni byelver. Lysakerelva og Akerselva er unnagjort, i dag står Ljanselva for tur. Den har sitt utspring i Lutvann nord i Østmarka, men pappa går fra Rustadsaga sportsstue ved Nøklevann, der den 9 km lange merkede turtraseen ned til Fiskevollbukta starter.